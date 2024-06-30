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Сенатор Пушков назвал провокацией срыв митинга Фараджа плакатом с Путиным

Сенатор Пушков назвал провокацией срыв митинга Фараджа плакатом с Путиным

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал срыв выступления британского политика Найджела Фараджа с помощью портрета президента Владимира Путина.

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