Всплеск активности показали лжеминеры 17 апреля, «заминировав» сразу десять объектов на территории Петербурга.
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Всплеск активности показали лжеминеры 17 апреля, «заминировав» сразу десять объектов на территории Петербурга.