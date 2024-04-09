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Волонтеры со всей России едут в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Волонтеры со всей России едут в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

В пострадавшие регионы Оренбургской области сейчас приезжают добровольцы и волонтеры со всей страны. В зоне паводков, конечно, очень много спасателей, военных, казаков, но дополнительные руки никогда не помешают.

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