Волонтеры со всей России едут в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

В пострадавшие регионы Оренбургской области сейчас приезжают добровольцы и волонтеры со всей страны. В зоне паводков, конечно, очень много спасателей, военных, казаков, но дополнительные руки никогда не помешают.
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