Театр абсурда
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Театр абсурда

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Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»

Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»

Avia.pro - СМИ Возвращение легенд: перезагрузка классики Ветер перемен дует над российскими кинотеатрами, и власти решили, что пора переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей настоящими патриотами.

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