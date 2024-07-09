Нарастающая угроза: как не стать жертвой дипфейков

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) продолжают развиваться. Регулярно появляются новые способы интегрировать ИИ в тот или иной процесс, а существующие инструменты на его основе становятся все более продвинутыми и совершенными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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