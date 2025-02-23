Гулькина вычеркнула Суханкину из жизни: «Она перешла все рамки приличий и начала играть в грязные игры»

Вот уже длительное время звезды «Миража» Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина конфликтуют. Дело даже дошло до суда из-за того, что Суханкина нелестно высказалась об образе жизни Гулькиной.
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