Наш потерянный мир

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Участники «Конного марафона» преодолели более 100 километров по пересеченной местности

Участники «Конного марафона» преодолели более 100 километров по пересеченной местности

В рамках «Армейских игр - 2022» участники всероссийского этапа конкурса «Конный марафон» преодолели свыше сотни километров по пересеченной местности на полигоне «Белогорьевский» Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) в Амурской области.

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