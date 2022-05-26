Участники «Конного марафона» преодолели более 100 километров по пересеченной местности

В рамках «Армейских игр - 2022» участники всероссийского этапа конкурса «Конный марафон» преодолели свыше сотни километров по пересеченной местности на полигоне «Белогорьевский» Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) в Амурской области.
В рамках «Армейских игр - 2022» участники всероссийского этапа конкурса «Конный марафон» преодолели свыше сотни километров по пересеченной местности на полигоне «Белогорьевский» Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) в Амурской области.
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