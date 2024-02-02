«Переворот провален»: кто подавил бунт элиты против Путина, рассказал эксперт

Главной задачей высшего политического руководства страны является осуществление перехода к новому хозяйственному укладу, который позволит нашей стране не только выдержать давление всего коллективного Запада на длительном отрезке времени, но и преобразовать нашу систему таким образом, чтобы мы вышли из этого противостояния гораздо более сильной и самостоятельной державой, чем мы были до.
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