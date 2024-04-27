В Вашингтоне пришли в ужас из-за действий Киева: новости СВО на утро 28 апреля

На этом фоне Рогов заявил о том, что ВСУ отвели танки Abrams из-за падения акций производителей. Newsweek: атаки ВСУ на российские НПЗ срывают переизбрание Байдена По словам обозревателя американского издания Newsweek Брендана Коула, Вашингтон боится, что не прекращающиеся атаки Киева на НПЗ в России могут сорвать переизбрание Джо Байдена на новый президентский срок.