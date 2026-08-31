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Царьград

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Бросил раненых врачей: Водитель без прав на BMW протаранил скорую и скрылся

Бросил раненых врачей: Водитель без прав на BMW протаранил скорую и скрылся

Вечерняя дорога в Кузбассе обернулась трагедией для бригады «неотложки». На трассе в районе Мысков иномарка BMW протаранила служебный УАЗ, в котором находились врачи.

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