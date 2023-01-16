Военное обозрение

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Из-за севшего на мель шедшего из украинского порта судна перекрыто судоходство в Босфоре

Из-за севшего на мель шедшего из украинского порта судна перекрыто судоходство в Босфоре

Из украинских портов вышли очередные суда с продовольствием в рамках «черноморской зерновой сделки», о чем накануне сообщил Совместный координационный центр в Стамбуле.

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