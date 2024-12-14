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Политика как она есть

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На Бали россиянин упал с высоты 25 метров и выжил

В Индонезии российский турист упал с высоты 25 метров, сломал позвоночник и повредил легкое. Он выжил, но в больнице ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь, родственники добиваются перевозки пациента в Россию.

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