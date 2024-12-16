В преддверии главного праздника зимы Заксобрание Ямала второй год подряд запускает «Ямальские новогодние истории»

Весь декабрь депутаты будут проводить встречи, мастер-классы, игровые программы для юных северян. Председатель Заксобрания Сергей Ямкин открыл череду благотворительных акций мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек для учащихся начальных классов салехардской православной гимназии.
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