Как советская идея «обойти горизонт» превратилась в современные загоризонтные радары России

Когда речь заходит о радиолокации, большинство людей представляет себе классическую схему: мощная антенна отправляет сигнал, он отражается от объекта и возвращается обратно.
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