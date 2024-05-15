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Военное обозрение

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Опубликованы кадры уничтожения укрепления ВСУ наземным дроном-камикадзе «Скорпион-М»

Опубликованы кадры уничтожения укрепления ВСУ наземным дроном-камикадзе «Скорпион-М»

Наземный дрон-камикадзе, преодолев сложный рельеф местности, уничтожил склад боеприпасов на опорном пункте ВСУ.

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