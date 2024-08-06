В Омской области на этой неделе похолодает до +9°. Такую температуру синоптики прогнозируют на ночь с четверга на пятницу.
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В Омской области на этой неделе похолодает до +9°. Такую температуру синоптики прогнозируют на ночь с четверга на пятницу.