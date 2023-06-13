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Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 12.06.2023 по 00:00 13.06.2023 года

Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 12.06.2023 по 00:00 13.06.2023 года

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики, поступили сведения о гибели одного гражданского лица и о ранении шести гражданских лиц .

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