Дань доблести и мужеству: шинники верны лучшим традициям ´Белшины´.

Время неумолимо бежит вперед, отдаляя нас от событий 1941-1945 годов, но память о героях Великой Отечественной войны, а также всех тех, кто выстоял, выковал, завоевал, подарил Победу, всегда будет жить в наших сердцах.
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