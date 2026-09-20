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Игорь Бикеев яшьләрне күбрәк инициатива күрсәтергә чакырды

Игорь Бикеев яшьләрне күбрәк инициатива күрсәтергә чакырды

Хәзерге яшьләр күбрәк мөстәкыйльлек һәм инициатива күрсәтергә тиеш. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы депутаты, В.

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