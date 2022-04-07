Злоумышленник надругался над девушкой в ресторане фастфуда в Москве

В Москве над девушкой надругались в ресторане фастфуда на Чертановской улице. Как стало известно РЕН ТВ, пьяный мужчина в помещении ресторана, который находится в ТЦ, совершил действия сексуального характера в отношении девушки в ночное время.
В Москве над девушкой надругались в ресторане фастфуда на Чертановской улице. Как стало известно РЕН ТВ, пьяный мужчина в помещении ресторана, который находится в ТЦ, совершил действия сексуального характера в отношении девушки в ночное время.
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