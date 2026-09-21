«Глядишь, все счастливо заживут»: Собянин пошутил о переносе столицы по регионам

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на XI Московском финансовом форуме, ответил на вопрос о том, как добиться во всех регионах страны такого же уровня комфорта, как в столице.
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