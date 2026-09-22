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Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время речи Трампа

Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время речи Трампа

Делегация Кубы покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента США Дональда Трампа 22 сентября.

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