Пеллегрини: Словакия и ряд других стран НАТО против военной помощи Киеву

Целый ряд государств-членов НАТО на недавно прошедшем саммите альянса в Анкаре обозначили, что не намерены оказывать военную помощь киевскому режиму, заявил в интервью ТА-3 сделал президент Словакии Петер Пеллегрини.
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