В поместье Дмитрия Саймса в США идут обыски

Сам политолог сейчас не в стране, и что происходит у него в доме, он не в курсе. ФБР провело обыски в доме, принадлежащем политологу российского происхождения, постоянному ведущему Первого канала российского ТВ Дмитрию Саймсу.
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