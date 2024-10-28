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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Художник Call of Duty использовал последнюю версию Unreal Engine и показал, как может вы...

Художник Call of Duty использовал последнюю версию Unreal Engine и показал, как может вы...

Художник Call of Duty использовал последнюю версию Unreal Engine и показал, как может выглядеть графика The Witcher 4Художник Паскуале Скионти (Pasquale Scionti), принимавший участие в разработке серии Call of Duty, опубликовал новые изображения и видео, на которых продемонстрировано, как может выглядеть The Witcher 4 движке Unreal Engine 5.

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