Художник Call of Duty использовал последнюю версию Unreal Engine и показал, как может вы...

Художник Call of Duty использовал последнюю версию Unreal Engine и показал, как может выглядеть графика The Witcher 4Художник Паскуале Скионти (Pasquale Scionti), принимавший участие в разработке серии Call of Duty, опубликовал новые изображения и видео, на которых продемонстрировано, как может выглядеть The Witcher 4 движке Unreal Engine 5.