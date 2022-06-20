Военное обозрение

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Какими танками Запад собирается ответить на российский проект «Армата»

Какими танками Запад собирается ответить на российский проект «Армата»

После долгого молчания наши западные противники наконец ответили на разработку российского танка «Армата», представив на выставке Eurosatory 2022 в Ле Бурже свои концепты танка нового поколения: на смену «Абрамсу» – американский танк (условно) «Абрамс+», франко-германский танк ЕМВТ и германский танк «Рейнметалла» KF51 Panther.

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