Какими танками Запад собирается ответить на российский проект «Армата»

После долгого молчания наши западные противники наконец ответили на разработку российского танка «Армата», представив на выставке Eurosatory 2022 в Ле Бурже свои концепты танка нового поколения: на смену «Абрамсу» – американский танк (условно) «Абрамс+», франко-германский танк ЕМВТ и германский танк «Рейнметалла» KF51 Panther.