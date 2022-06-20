Какими танками Запад собирается ответить на российский проект «Армата»

После долгого молчания наши западные противники наконец ответили на разработку российского танка «Армата», представив на выставке Eurosatory 2022 в Ле Бурже свои концепты танка нового поколения: на смену «Абрамсу» – американский танк (условно) «Абрамс+», франко-германский танк ЕМВТ и германский танк «Рейнметалла» KF51 Panther.
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