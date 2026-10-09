БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В поисках переговорной площадки по Украине: не Ватикан, но Минск?

В поисках переговорной площадки по Украине: не Ватикан, но Минск?

Россия не собирается нападать на Европу, однако возможные враждебные действия в отношении Калининграда не останутся без последствий, подтвердил на минувшей неделе Президент России Владимир Путин, выступая на очередном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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