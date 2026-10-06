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В Германии увеличилось число отказников от военной службы – BAFzA

В Германии увеличилось число отказников от военной службы – BAFzA

Число жителей Германии, подающих заявления об отказе от военной службы, выросло в три раза по сравнению с показателями 2025 года.

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