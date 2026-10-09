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Регионы России

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«Торпедо» отправится на матч с «Ленинградцем» на автобусе из-за отмены рейса

«Торпедо» отправится на матч с «Ленинградцем» на автобусе из-за отмены рейса

Футболисты московского клуба «Торпедо» отправятся на матч 13-го тура Первой лиги против команды «Ленинградец» в Ленинградской области на клубном автобусе из-за отмены авиарейса из аэропорта «Шереметьево».

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