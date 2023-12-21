Ученые в течение 20 минут говорили с китом: речь животного расшифровали

Группе исследователей впервые удалось вступить в настоящий диалог с горбатым китом. Сигналы для млекопитающего транслировали через подводный динамик, его ответы записывал находившийся рядом беспилотный батискаф.
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