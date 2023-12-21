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Ученые в течение 20 минут говорили с китом: речь животного расшифровали

Ученые в течение 20 минут говорили с китом: речь животного расшифровали

Группе исследователей впервые удалось вступить в настоящий диалог с горбатым китом. Сигналы для млекопитающего транслировали через подводный динамик, его ответы записывал находившийся рядом беспилотный батискаф.

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Комментарии
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ВераВерная
А переводчиком кто работал?
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13 час.
Бендер Задунайский
Дельфин какой - то .
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10 час.
ВераВерная
Тогда вопросов нет😊
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10 час.

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