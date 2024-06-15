Во Владивостоке еще на одном участке появились ограждения для автомобилистов

Во Владивостоке вдоль ТЦ «Море» установили делиниаторы для того, чтобы ограничить парковку машин, которые создают большие неудобства как общественному транспорту, так и другим участникам дорожного движения, сообщает PRIMPRESS.
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