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Во Владивостоке еще на одном участке появились ограждения для автомобилистов

Во Владивостоке еще на одном участке появились ограждения для автомобилистов

Во Владивостоке вдоль ТЦ «Море» установили делиниаторы для того, чтобы ограничить парковку машин, которые создают большие неудобства как общественному транспорту, так и другим участникам дорожного движения, сообщает PRIMPRESS.

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