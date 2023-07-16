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Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану

Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану

Республика Казахстан при Назарбаеве — государство с развивающейся экономикой, дружественное России. Когда Нурсултан Абишевич передавал власть своему "преемнику", Косым-Жомарту Токаеву, никто не ожидал от него никаких каверз и подлостей.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Путин наверняка думает, что &quot;терпение и труд - все перетрут&quot;? А как же с этим терпением и трудом (еще и защитой) в Армении?
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В К
Видать нам бабло девать не куда!
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Он Иван Сусанин.
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