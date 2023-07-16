Республика Казахстан при Назарбаеве — государство с развивающейся экономикой, дружественное России. Когда Нурсултан Абишевич передавал власть своему "преемнику", Косым-Жомарту Токаеву, никто не ожидал от него никаких каверз и подлостей.
Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану
Комментарии
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лл
лина любимцева
Путин наверняка думает, что "терпение и труд - все перетрут"? А как же с этим терпением и трудом (еще и защитой) в Армении?
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47 мин.
В К
Видать нам бабло девать не куда!
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32 мин.
59
Он Иван Сусанин.
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7 мин.
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