Зачем в Украину приехали чиновники МВФ?

МВФ отправило в Украину большую делегацию, в том числе, с представителями высокого уровня. Чиновникам Международного фонда необходимо провести встречу с руководством страны, чтобы решить о предоставлении транша кредита на сумму около $900 миллионов до конца текущего года.
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