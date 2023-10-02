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Новый подход в изучении нейронных связей поможет бороться с депрессией

Новый подход в изучении нейронных связей поможет бороться с депрессией

Ученые из БФУ имени Иммануила Канта представили новый метод анализа нейронных связей по данным функциональной МРТ, в рамках которого авторы восстановили функциональные сети головного мозга для здоровых людей и пациентов с депрессией, после чего сравнивали рассчитываемые характеристики.

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