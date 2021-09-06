Резервисты переброшены на учение в Калининградскую область

На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.
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