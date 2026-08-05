Согласно информации, попавшей в соцсети и СМИ, двое иностранных граждан совершили противоправные действия в отношении 13-летней девочки.
В Ульяновске задержали мигрантов, изнасиловавших 13-летнюю девочку
Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Поломать руки и ноги, оторвать яйца и отправить домой.
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1 м.
Владимир Никитин
Karmadon
Надеюсь, на зоне этих подонков первым делом &quot;отпетушат&quot; и весь скок они проведут под шконкой у параши.
А может это у них и незападло, дать в ж...,А?
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1 м.
ВН
Владимир Никитин
Лебедев Андрей Юрьевич
Поломать руки и ноги, оторвать яйца и отправить домой.
... пешком.
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1 м.
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