Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Ульяновске задержали мигрантов, изнасиловавших 13-летнюю девочку

В Ульяновске задержали мигрантов, изнасиловавших 13-летнюю девочку

Согласно информации, попавшей в соцсети и СМИ, двое иностранных граждан совершили противоправные действия в отношении 13-летней девочки.

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Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Поломать руки и ноги, оторвать яйца и отправить домой.
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1 м.
Владимир Никитин
Karmadon
Надеюсь, на зоне этих подонков первым делом &amp;quot;отпетушат&amp;quot; и весь скок они проведут под шконкой у параши.
А может это у них и незападло, дать в ж...,А?
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1 м.
ВН
Владимир Никитин
Лебедев Андрей Юрьевич
Поломать руки и ноги, оторвать яйца и отправить домой.
... пешком.
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1 м.