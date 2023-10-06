Кевин Спейси поблагодарил руководство Узбекистана за фестиваль

Звезды XV международного Ташкентского кинофестиваля “Жемчужина Шелкового пути” поблагодарили руководство Узбекистана и, в частности, президента страны Шавката Мирзиёева за создание уникальных условий и атмосферы гостеприимства на фестивале.
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