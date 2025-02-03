Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о готовности Европы ввести ответные пошлины против США, в ответ на намерения Дональда Трампа усилить импортные барьеры на товары из Евросоюза.
Европа готова к ответным пошлинам на США: предупреждение от Роберта Хабека
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"ЕС обещает жёсткую реакцию на экономические меры США" ... правильно. Весь навоз (лучше свиной, он круче для парфюма) срочно отправить в штаты пока налоги не ввели.
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот и они начали собачиться между собой! Внутри своей "фермы" договориться не могут, а ещё пробуют России угрожать! "Ну просто сказочные долб@ебы!"
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17 час.
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