Европа готова к ответным пошлинам на США: предупреждение от Роберта Хабека

"ЕС обещает жёсткую реакцию на экономические меры США" ... правильно. Весь навоз (лучше свиной, он круче для парфюма) срочно отправить в штаты пока налоги не ввели.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Вот и они начали собачиться между собой! Внутри своей "фермы" договориться не могут, а ещё пробуют России угрожать! "Ну просто сказочные долб@ебы!"