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Европа готова к ответным пошлинам на США: предупреждение от Роберта Хабека

Европа готова к ответным пошлинам на США: предупреждение от Роберта Хабека

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о готовности Европы ввести ответные пошлины против США, в ответ на намерения Дональда Трампа усилить импортные барьеры на товары из Евросоюза.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;ЕС обещает жёсткую реакцию на экономические меры США&quot; ... правильно. Весь навоз (лучше свиной, он круче для парфюма) срочно отправить в штаты пока налоги не ввели.
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот и они начали собачиться между собой! Внутри своей &quot;фермы&quot; договориться не могут, а ещё пробуют России угрожать! &quot;Ну просто сказочные долб@ебы!&quot;
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17 час.
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