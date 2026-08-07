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Де Минаур о поражении от Норри: «Это был просто ужасный третий сет в моем исполнении»

Алекс де Минаур прокомментировал поражение от Кэмерона Норри в третьем круге «Мастерса» в Монреале – 7:5, 6:7(5), 1:6.

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