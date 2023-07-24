Смейся до слёз

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15 жизненных переписок, которые заставят вас улыбнуться

15 жизненных переписок, которые заставят вас улыбнуться

Прочитав эти фрагменты из переписок, вы, вероятно, подумаете: "Как же знакомо!". Проспал, не услышав будильник, опоздала на важную встречу, повздорил с женой или не торопишься выходить замуж - многие из нас проживают и обсуждают похожие ситуации.

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