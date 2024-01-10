Новая Halo находится в разработке с 2022-го года Издание Insider Gaming поделилось инте...

Новая Halo находится в разработке с 2022-го годаИздание Insider Gaming поделилось интересной находкой: журналисты издания обнаружили в профилях сотрудников 343 Industries на LinkedIn информацию о том, что новая часть Halo находится в разработке с апреля 2022-го года.
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