В Китае начали бороться с бегством капитала

Китайское Управление по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) запретило местным брокерским фирмам и их зарубежным подразделениям открывать новые счета, которые позволяют клиентам из материкового Китая торговать ценными бумагами и другими активами за пределами страны, а также вести рекламу таких услуг.