В Архангельске полноценно заработала Первая детская музыкальная школа

Учреждение дополнительного образования в бывшем здании «Детского мира» функционирует уже неделюУчреждение дополнительного образования в бывшем здании «Детского мира» функционирует уже неделю— В любимом многими горожанами здании в самом центре Архангельска вновь зазвучали детские голоса.