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Путин оценил высокое качество советских мультфильмов. Так ведь ничего кроме галош СССР не производил?

Путин оценил высокое качество советских мультфильмов. Так ведь ничего кроме галош СССР не производил?

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Как нам всем давно хорошо известно, до 1991 года в нашей стране ничего не было, так как Советский Союз был способен экспортировать только галоши в беднейшие страны Африки.

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