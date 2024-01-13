Путин оценил высокое качество советских мультфильмов. Так ведь ничего кроме галош СССР не производил?

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Как нам всем давно хорошо известно, до 1991 года в нашей стране ничего не было, так как Советский Союз был способен экспортировать только галоши в беднейшие страны Африки.
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