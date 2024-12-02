Билайн: мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram

Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты граждан РФ в Telegram. Злоумышленники рассылают фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на группу быстрого реагирования "Билайна".
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