Сергей Черкас: «Стал смотреть «Судейскую» – их надо в «Камеди Клаб»! Серебряков выбил шайбу, но игрок наезжает на клюшку – две минуты. Говорят, такие правила. А зачем вы так сделали?»

– Когда мы подняли вопрос судейства, я говорил, что это общая проблема, а мне утверждали, что дело в СКА.
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