GM продает один из своих заводов по производству аккумуляторов партнеру по совместному предприятию LGES

General Motors продает свою долю в почти завершенном заводе по производству аккумуляторных элементов Ultium Cells в Лансинге, штат Мичиган, своему партнеру по совместному предприятию LG Energy Solution (LGES).
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