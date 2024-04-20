Саперы обезвредили более 2 000 неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке

В Авдеевке военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск «Центр» обезвредили более 2 000 неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек.
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