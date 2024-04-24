Рост тревоги в США: Глава ФБР предупреждает о возможной угрозе терактов Елена ГалицкаяДиректор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй поднял тревогу, предостерегая о возможной угрозе терактов в Соединённых Штатах, подобных трагедии в «Крокус сити холле» в России.