Рост тревоги в США: Глава ФБР предупреждает о возможной угрозе терактов Елена ГалицкаяДиректор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй поднял тревогу, предостерегая о возможной угрозе терактов в Соединённых Штатах, подобных трагедии в «Крокус сити холле» в России.
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