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Неделя нулевого травматизма.

Неделя нулевого травматизма.

Во исполнение Распоряжения Могилевского областного исполнительного комитета от 29 января 2024 № 8-р ´О проведении мероприятия ´Неделя нулевого травматизма´В период с 5 по 9 февраля 2024 будет проведено мероприятие ´Неделя нулевого травматизма´.

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